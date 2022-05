Un birou de recrutari militare din Siberia a fost atacat cu mai multe cocktailuri Molotov. Autorul este un tanar care a fost surprins pe camere in timp ce arunca cu cocktailuri in cladirea centrului. Inregistrarea care pare obținuta de la o camera de supraveghere a fost facuta in orașul Nijnevartovsk din districtul autonom Hanti-Mansi aflat […] The post RAZBOI IN UCRAINA. Atac cu cocktailuri Molotov la un birou de recrutare din Rusia - VIDEO first appeared on Ziarul National .