- Presedintele american Joe Biden pleaca miercuri spre Bruxelles, unde va discuta cu liderii europeni despre invazia Rusiei in Ucraina și vor fi anunțate noi sanctiuni impotriva Moscovei, au declarat surse citate de Reuters.

- Casa Alba a dezmințit, duminica, speculațiile din ultima vreme privitoare la o eventuala vizita a președintelui Statelor Unite, Joe Biden, in Ucraina, in cadrul deplasarii in Europa in aceasta saptamana. Jen Psaki, secretar de presa a președinției americane, a transmis pe Twitter: ”Deplasarea se va…

- Președintele kosovar Vjosa Osmani i-a cerut președintelui Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, sa foloseasca influența Washingtonului intre statele membre NATO pentru a ajuta țara sa se alature alianței militare.

- Președintele american Joe Biden a transmis vineri ca ”vom apara fiecare centimetru din teritoriul NATO” și a subliniat din nou ca SUA nu vor trimite trupe terestre in Ucraina, potrivit CNN . „Nu vom lupta cu cel de-al Treilea Razboi Mondial in Ucraina”, a spus vineri Biden, intr-o conferința de presa,…

- Premierul Estoniei a declarat joi ca președintele rus Vladimir Putin se bucura de atenția internaționala generata de consolidarea armatei Rusiei la granițele Ucrainei. Kaja Kallas a mai spus ca situația este extrem de grava și ca Moscova nu trebuie sa primeasca niciun fel de concesii. Intalnirile separate…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a asigurat duminica la postul NBC ca nu are ”nicio indoiala” asupra determinarii Germaniei in fata Rusiei, in contextul in care Berlinul si-a atras critici pentru refuzul de a livra arme Kievului si pentru pozitiile rezervate referitoare la sanctiunile impotriva…

- Statele Unite si aliatii lor sunt pregatite sa discute cu Rusia in cadrul negocierilor privind Ucraina despre posibilitatea ca fiecare parte sa-si limiteze exercitiile militare si desfasurarea de rachete in regiune, a declarat sambata o inalta oficialitate din administratia americana, citata de Reuters.…