Stiri pe aceeasi tema

- Ziua a opta a razboiului din Ucraina a inceput cu puternice bombardamente asupra capitalei Kiev. Alarme aeriene au fost in majoritatea regiunilor tarii. Autoritațile ucrainene au confirmat ca Herson și zona din jur sunt sub controlul armatei ruse. Ziua a opta a razboiului este si ziua in care sunt programate…

- Ziua a opta a razboiului din Ucraina a inceput cu puternice bombardamente asupra capitalei Kiev. Alarme aeriene au fost in majoritatea regiunilor tarii. Ziua a opta a razboiului este si ziua in care sunt programate noi negocieri intre delegatiile trimise

- Discuțiile dintre Ucraina și Rusia se vor relua astazi, potrivit CNN, care citeaza un membru al cabinetului prezidențial ucrainean. Este așteptat ca a doua runda de discuții sa fie cu aceiași reprezentanți prezenți la prima runda de luni. „A doua runda de negocieri dintre Ucraina și ocupant va avea…

- Astazi este așteptata a doua runda de negocieri intre Rusia si Ucraina. Nu este clar deocamdata la ce ora va fi intalnirea, dar a fost anunțata inca de ieri de presa rusa. Dupa prima runda, consilierul președintelui Putin, care a participat la discuții, a

- Ultimele pregatiri pentru o noua runda de negocieri intre Rusia și Ucraina sint pe sfirșite. Despre acest lucru a anunțat BELTA cu referire la secretarul de presa al Ministerului de Externe din Belarus, Anatoly Glaza. Potrivit acestuia, partea belarusa este pregatita pentru orice evoluție a evenimentelor…

- A doua runda de negocieri între delegațiile ruse și ucrainene este programata pentru 2 martie, a scris marți publicația ucraineana Zerkalo Nedeli, potrivit TASS. Asta dupa ce discuțiile de luni nu au dus la rezultate concrete. O alta media ucraineana, Glavkom, citând surse…

- O noua runda de discutii intre delegatiile rusa si ucraineana este programata pentru 2 martie, a anuntat marti publicatia ucraineana Zerkalo Nedeli, citata de agentia oficiala de presa rusa TASS.

- Cel putin doua explozii puternice au avut loc luni, 28 februarie, la Kiev, la scurt timp dupa prima runda de negocieri de pace intre Rusia si Ucraina, conform unor relatari din media ucrainene, preluate de DPA.Intr un video transmis de agentia de presa ucraineana UNIAN se vede o uriasa minge de foc…