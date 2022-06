RĂZBOI ÎN UCRAINA. Arme sofisticate pentru Kiev, amânate. De ce nu mai riscă Biden cu Zelenski Planul administrației Biden de a vinde Ucrainei patru drone mari, care pot fi inarmate, a fost suspendat de teama ca echipamentul sofisticat de supraveghere ar putea cadea in mainile rușilor, potrivit a doua persoane familiarizate cu aceasta chestiune. Obiecția tehnica la vanzare a fost ridicata in timpul unei revizuiri mai aprofundate de catre Administrația pentru […] The post RAZBOI IN UCRAINA. Arme sofisticate pentru Kiev, amanate. De ce nu mai risca Biden cu Zelenski first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

