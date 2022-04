Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Israelului, Naftali Bennett, a vorbit, sambata seara, cu presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, dupa vizita in Rusia, si urmeaza sa se deplaseze la Berlin, in cadrul eforturilor diplomatice coordonate cu SUA, Germania si Franta.

- Ea a sustinut o declaratie de presa, alaturi de omologul sau roman, Vasile Dincu, in Baza 57 Aeriana de la Mihail Kogalniceanu, potrivit Agerpres.„Suntem uniti nu doar in Uniunea Europeana, ci si in cadrul Aliantei NATO. Suntem determinati, suntem uniti, Putin nu a contat pe acest lucru atunci cand…

- Ministrul apararii bulgar, Stefan Ianev, a sustinut joi teza rusa conform careia atacul Moscovei asupra Ucrainei este doar o "operatiune militara" si a insistat ca trebuie sa se evite "exagerarile" si folosirea cu usurinta a cuvantului "razboi", transmite EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Ministrul apararii bulgar, Stefan Ianev, a sustinut joi ca atacul Moscovei asupra Ucrainei este doar o „operatiune militara” si a insistat ca trebuie sa se evite „exagerarile” si folosirea cu usurinta a cuvantului „razboi”, potrivit EFE. „Daca analizam discursul lui (Vladimir) Putin (prin care presedintele…

- Marea Britanie nu judeca tarile care au ales sa nu aprovizioneze Ucraina cu arme letale, a afirmat astazi ministrul britanic al Apararii, Ben Wallace, in cursul unei vizite la Berlin, transmite Reuters.

- Marea Britanie nu judeca tarile care au ales sa nu aprovizioneze Ucraina cu arme letale, a afirmat miercuri ministrul britanic al apararii, Ben Wallace, in cursul unei vizite la Berlin, transmite Reuters.

- "Livrarile de arme nu ar contribui acum" la dezamorsarea crizei, o pozitie care "intruneste consens in interiorul guvernului federal" condus de Olaf Scholz, a afirmat Christine Lambrecht, intr-un interviu publicat in saptamanalul Welt am Sonntag, relateaza Agerpres, care citeaza media internaționale."Pot…

- Germania va livra Ucrainei un "spital de campanie", a anuntat, sâmbata, ministrul german al Apararii, Christine Lambrecht, informeaza AFP. Pe de alta parte, Germania a respins pentru moment ideea de a livra arme Ucrainei, apreciind ca acest lucru nu va face decât sa agraveze tensiunile.…