Calendar-Ortodox: 2 martie - pomenirea sfantului sfintitului mucenic Teodot, episcopul Cirenei, din insula Cipru

In aceasta luna, in ziua a doua, pomenirea sfantului sfintitului mucenic Teodot, episcopul Cirenei, din insula Cipru.Sfantul Mucenic Teodot, nascut in Galatia Asia Mica, era Episcopul… [citeste mai departe]