- Razboi in Ucraina, ziua 432. Liderul mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, a estimat ca Ucraina va declanșa mult-așteptata contraofensiva "catre jumatatea lunii mai". Implicat in luptele de la Bahmut, șeful Wagner avertizeaza ca, pentru Rusia, contraofen

- Razboi in Ucraina, ziua 431. Volodimir Zelenski estimeaza ca armata sa este pregatita sa lanseze mult asteptata contraofensiva pentru a incerca recuperarea teritoriilor ocupate de Rusia, desi inca nu dispune de suficient armament.

- O persoana a murit și alte 23 au fost ranite, in urma atacului cu rachete rusești, de noaptea trecuta, asupra orașului Nicolaev, a anunțat joi președintele ucrainean Volodimir Zelenski. „Invadatorul nu inceteaza niciodata sa dovedeasca ca principalul scop al acestui razboi este teroarea și distrugerea…

- O echipa de luptatori ucraineni a efectuat un exercițiu militar intr-o padure din apropierea Kievului, cu scopul de a distruge trupele ruse. Aceasta acțiune face parte din pregatirile de contraofensiva de primavara, care este așteptata cu interes de toți cei implicați, inclusiv Rusia. STIRIPESURSE.RO…

- In ultimele 24 de ore, bombardamentele efectuate de catre Rusia in regiunea Donețk din estul Ucrainei au dus la decesul a cel puțin doua persoane civile. Incidentul s-a produs in orașul Avdiivka, unde cei doi decedați, printre care și un bebeluș in varsta de 5 luni, au murit ca urmare a bombardamentelor.…

- Razboi in Ucraina, ziua 394. Armata ucraineana recunoaște ca a comis o eroare anuntand retragerea fortelor ruse din orasul Nova Kakhovka, in apropiere de Herson, mentionand ca a analizat necorespunzator informatiile primite.