- Armata rusa a lansat bombardamente, in aceasta noapte, asupra unor obiective din Kiev si de la periferia capitalei Ucrainei, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate ucrainene, citate de presa ucraineana si internationala.

- In a sasea zi de razboi in Ucraina, bombardamentele au continuat in marile orase, inclusiv in Capitala Kiev, la marginea careia a ajuns si "convoiul mortii". Acesta este format din tancuri, blindate, arme de artilerie sau cisterne cu combustibil si se int

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei continua chiar daca exista declarații oficiale ca ar putea exista negocieri pentru un armistițiu. Urmarește principalele evoluții pe aceasta tema pe PRESSALERT.ro. UPDATE 5 Fortele armate ucrainene au anuntat ca au cauzat pierderi semnificative trupelor ruse de la inceputul…

- LIVE TEXT: Razboi in Ucraina, ziua a doua a invaziei. Armata rusa iși continua ofensiva la scara larga, cu toate forțele A doua zi de razboi in Ucraina gasește țara intr-o situație dramatica: morți, raniți, pierderi materiale, sute de mii de refugiați și multa disperare. Trupele rusești au inconjurat…

- Forțele ucrainene au reușit sa recucereasca aeroportul militar de la Hostomel, a anunțat un consilier al administrației prezidențiale din Ucraina, relateaza Reuters, citata de Hotnews . Ministrul Afacerilor Interne ar fi zis și el ca aeroportul, aflat in apropierea Kievului, este din nou sub controlul…

- Armata rusa a preluat controlul asupra centralei nucleare de la Cernobil. Consilierul prezidențial ucrainean Mykhaylo Podolyak: „Dupa o lupta apriga, am pierdut controlul asupra sitului de la Cernobil”. „Trupele au intrat dinspre Belarus in zona centralei de la Cernobil. Membrii Garzii nationale care…

- Ministrul Apararii din Ucraina a anunțat, prin Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, ca cinci avioane și un elicopter rusești au fost doborate de armata ucraineana joi dimineața”Forțele combinate ofera o respingere demna forțelor armate ale Federației Ruse.

- Mass-media rusa pro-guvernamentala publica informații potrivit carora case care au fost lovite de obuze venite dinspre trupele ucrainene. Doua obuze ar fi lovit doua case nerezidențiale din fermele Patronovka și Manotsky din regiunea Rostov, langa granița cu Ucraina. Nu au fost victime. Fii…