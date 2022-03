Stiri pe aceeasi tema

- Armata rusa s-a retras la peste 30 km est de Kiev in ultimele 24 de ore si a inceput sa stabileasca pozitii defensive pe mai multe fronturi din Ucraina, a declarat miercuri un inalt oficial al Pentagonului, transmite AFP. „Ucrainenii au reusit sa-i respinga pe rusi la 55 km la est si nord-est de Kiev”,…

- UPDATE 6 Presedintele rus Vladimir Putin a justificat vineri invazia rusa in Ucraina, promitand zecilor de mii de simpatizanti ai sai adunati la un miting pe stadionul Lujniki din Moscova, care agitau drapelul national, ca obiectivele Kremlinului vor fi atinse in Ucraina. „Stim ce trebuie sa facem,…

- Aproximativ 1,2 milioane de persoane au fugit deja din Ucraina pe fondul invaziei rusești, potrivit celor mai recente cifre ale Inaltului Comisariat al ONU pentru Refugiați. Ucrainenii continua sa paraseasca țara, in timp ce la nivel inalt Moscova și Kievul se pregatesc pentru a treia runda de negocieri.…

- Ucrainenii protesteaza in orașul Herson, pe strazile din centrul orașului. Protestul are loc sambata dimineața, dupa ce, acum doua zile, orașul fusese ocupat de militari ruși. Herson se afla in estul Ucrainei și este una dintre cele mai mari localitați dintre cele cucerite pana acum de armata rusa.…

- Ucrainenii au avut parte de una dintre cele mai groaznice sperieturi joi, in urma bombardamentului de la gradinița. Zgomotul puternic i-a facut sa creada ca razboiul cu Rusia a inceput. Ucraina i-a acuzat joi pe rebelii susținuți de ruși ca au tras obuze in mai multe locații, iar una a lovit o gradinița.…