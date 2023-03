Stiri pe aceeasi tema

- Orașul Soledar din estul Ucrainei este scena unor confruntari teribile intre forțele ucrainene și armata rusa, sprijinita de mercenarii din gruparea Wagner. Luptele se dau atat la suprafața, cat și in subteranele localitații de langa Bahmut.

- Guvernatorul din Donețk spune ca 559 de civili nu au putut fi evacuați din Soledar, pe masura ce luptele sangeroase continua pentru controlul orașului din estul Ucrainei, in mare masura distrus de atacurile rusești. Ucraina a respins afirmații liderului gruparii de mercernari Wagner și a precizat ca…

- Miercuri, 11 ianuarie, armata ucraineana a negat ca ocupanții ruși au preluat controlul asupra orașului Soledar din estul țarii și a declarat ca intensitatea luptelor din zona ar putea fi comparata cu luptele din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, in timp ce rușii folosesc in mare parte arme…

- Fortele ucrainene resping atacurile constante asupra orasului Bahmut din Donbas, in estul Ucrainei, si isi mentin pozitiile in apropiere de orasul Soledar, din aceeasi regiune, in „conditii foarte dificile“.

- Fondatorul grupului paramilitar Wagner, Evgeni Prigojin, a declarat sambata ca doreste ca fortele sale si armata rusa sa captureze micul oras Bahmut din estul Ucrainei, deoarece acolo sunt „orase subterane”, unde pot sta trupe si tancuri, reateaza Reuters. Efortul rusesc de peste cinci luni de a incerca…

- Recentele atacuri ale trupelor ruse in Soledar, regiunea Donețk, nu pun orașul Bahmut in pericol de incercuire, in ciuda declarațiilor facute de propagandiștii Kremlinului, care au susținut zilele trecute cucerirea Soledarului, se arata in cea mai recenta analiza a razboiului din Ucraina realizata de…

- Cel puțin doua persoane au fost ucise și 13 ranite, pe 6 decembrie, de bombardamentele trupelor de ocupație ale Federației Ruse asupra orașului Bahmut, in timpul incetarii focului propus de Rusia.

- Forțele ruse au distrus orașul Bahmut din estul Ucrainei, a declarat președintele Volodimir Zelenski, in timp ce armata ucraineana a raportat atacuri cu rachete in mai multe zone ale țarii, potrivit publicației The Guardian.