- Ministerul Apararii al Federației Ruse le-a cerut militarilor ucraineni de la Mariupol sa depuna armele pe 5 aprilie, promițandu-le ca asta le va salva viața, scrie agenția rusa de presa Interfax. Generalul Mihail Mizințev, cel cunoscut ca „Macelarul din Mariupol”, spune caaceștia vor fi lasați sa plece…

- Vicepremierul ucrainean Irina Vereshchuk a anuntat ca peste 3.300 de persoane au fost evacuate in siguranta in cursul zilei de luni, dar un convoi de la Mariupol a fost oprit de fortele ruse pe o ruta convenita, potrivit The Kiev Independent.

- Razboi in Ucraina, ziua 36. Armata rusa incearca sa se repozitioneze in Ucraina, va mentine presiunile asupra Kievului si a altor mari orase si va intensifica ofensiva in regiunea Donbas, afirma secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenb

- Ucraina este un teatru de razboi unde lupta diferite nationalitati. Cecenii presedintelui Ramzan Kadirov sunt de partea rusilor si lupta la Mariupol, insa sunt si ceceni de partea ucrainenilor, care apara Kievul in asa-numitul Batalion Seik Mansour.

- Razboi in Ucraina, ziua 27. Rusia intensifica atacurile asupra Kievului dar și a marilor orașe. Mariupol și Odesa sunt bombardate fara incetare. La Kiev se impune o noua restricție de circulație, iar armata ucraineana se așteapta la un nou asediu din part

- Razboi in Ucraina, ziua 14. Au trecut deja doua saptamani de razboi, iar Rusia nu a reusit sa cucereasca cele mai importante orase ale Ucrainei. Potrivit Pentagonului, Rusia are in Ucraina peste 90% din intreaga forta militara. Rezistenta Ucrainei ii da d