Armata ucraineana a pus mana pe Krasukha-4, unul dintre dispozitivele de razboi electronic (EW) dintre cele mai avansate și valoroase ale armatei ruse. Mai rau pentru Moscova, sistemul va fi trimis in SUA pentru a fi analizat in amanunt. Serviciile de informații occidentale se pot bucura: forțele armate ucrainene au intrat in posesia, in vecinatatea Kievului, a […]