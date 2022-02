Stiri pe aceeasi tema

- Tot mai mulți maramureșeni iși ofera gratuit casele pentru a adaposti familii de ucraineni care au fugit din calea unui razboi pe care ei nu l-au cerut sau vrut. Pe rețelele de socializare sunt tot mai des postate anunțuri legate de acest gen de ajutor oferit de maramureșeni din Maramureșul Istoric.…

- In haosul generat de atacul necontenit al Rusiei, mii de ucraineni și-au parasit casele doar cu hainele de pe ei. Amenințați de iadul razboiului, au blocat șoselele și granițele cu Republica Moldova și Romania. Țara noastra se pregatește sa primeasca sute de mii de refugiați. Aproximativ 300 de cetațeni…

- Forțele ruse „intocmesc liste cu ucraineni identificați pentru a fi uciși sau trimiși in lagare” in cazul unei invazii in Ucraina, potrivit unei scrisori trimise de SUA Inaltului comisar al ONU pentru drepturile omului, Michelle Bachelet. Scrisoarea, nedatata, citeaza comportamentul Rusiei in anumite…

- ”Am sugerat posibile cai pentru un dialog pe mai departe” Bogdan Aurescu. Foto: facebook/MAE. RADOR: Interviul ministrului de externe român, Bogdan Aurescu, la BBC World News RADOR - România este stat membru NATO din anul 2004 și, dintre toate statele UE și NATO,…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat sambata, in timpul unei emisiuni la Digi24 din 22 ianuarie a.c., ca „Romania și NATO nu vor intra intr-un razboi de tip militar”. El susține ca in acest moment „ne aflam in timpul unui razboi hibrid” și ca Romania „se pregatește serios” pentru un eventual…

- Rusia cere plecarea forțelor NATO din Romania și Bulgaria, ca parte a propunerilor sale de securitate. Anunțul a fost facut de Ministerul de Externe al Rusiei. Moscova a solicitat garanții obligatorii din punct de vedere juridic din partea NATO ca blocul iți va opri expansiunea și va reveni la granițele…

- Ambasada Statelor Unite in Romania a postat, miercuri, un mesaj cu talc pentru Rusia, in contextul negocierilor intense, la nivel inalt, intre țarile NATO și Rusia, pentru detensionarea situației din Ucraina. Administratorii pagineii de Facebook a Ambasadei SUA au amintit niște episoade din istoria…

- Pregatiri de razboi aproape de Romania! Rusia a adus deja armanentul greu la granița cu Ucraina. O recenta apariție a celebrelor rachete Buk ale lui Putin in drum spre linia frontului nu este de bun augur pentru discuții. In cazul in care Vladimir Putin intra in conflict armat, Ucraina trebuie sa ia…