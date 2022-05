Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 80. Ucraina investigheaza 11.000 de posibile cazuri de crime de razboi. Olaf Scholz și Vladimir Putin, discuție despre situația din Ucraina și evacuarea uzinii Azovstal. Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a cerut o ince

- Marea Britanie a prezis ca Vladimir Putin va folosi parada de Ziua Vctoriei din 9 mai pentru a anunța mobilizarea in masa a rezervelor sale pentru un impuls final in Ucraina, și pentru a declara ”razboi naziștilor lumii”.

- Secretarul general al ONU s-a aflat joi in vizita la Kiev, acolo unde a purtat discuții intense cu președintele Volodimir Zelenski, caruia i-a promis toata suținerea oragnizației in vederea evacuarii civililor din Mariupol, dar și pentru a ajunge la posibile negocieri de pace cu Rusia. Antonio Guterres…

- Secretarul de stat și secretarul Apararii ai SUA, Antony Blinken și Lloyd Austin, se afla, impreuna, la Kiev. Vizita se desfașoara in ziua de duminica, 24 aprilie 2022. Mesajul transmis prin aceasta vizita este cu atat mai puternic cu cat, la data de 24 aprilie, creștinii ortodocși din Ucraina, dar…

- Apar informații menite sa zdruncine scena politica a lumii, dupa ce Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a afirmat public, pentru prima oara, ca SUA ii furnizeaza informații Ucrainei pentru operațiunile care vor avea loc in Donbas, regiunea vizata de armata lui Vladimir Putin. Armata ucraineana,…

- Occidentul este sceptic in ceea ce privește retragerea Rusiei din anumite regiuni ucrainene, a declarat președintele SUA, care s-a referit in special la zona Kievului. In acelasi timp, Joe Biden l-a descris pe Vladimir Putin drept un om care s-a izolat de restul lumii si care si-ar fi pedepsit consilierii…

- Pietele financiare rusesti au inregistrat o crestere semnificativa, marti, dupa publicarea informatiilpor conform carora Rusia a inceput sa retraga o parte din trupele desfasurate la granita cu Ucraina, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Mai mult decat atat, cancelarul german Olaf Scholz…