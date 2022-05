Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 91. Un general al fortelor aeriene ruse a fost ucis in estul Ucrainei, sustin diverse surse mass-media, inclusiv BBC, Ukrainska Pravda si Dpa. Zelenski a anunțat condiția revenirii la negocierile cu Rusia.

- Forțele ruse au inițiat marți un asalt total pentru a incercui trupele ucrainene in doua orașe din est, situate de-a lungul unui rau, o batalie care ar putea determina succesul sau eșecul principalei campanii a Moscovei in inima industriala a Donbasului, scrie Reuters. Rusia incearca sa cucereasca cele…

- Razboi in Ucraina, ziua 91. Un general al fortelor aeriene ruse a fost ucis in estul Ucrainei, sustin diverse surse mass-media, inclusiv BBC, Ukrainska Pravda si Dpa. Zelenski a anunțat condiția revenirii la negocierile cu Rusia.

- Razboi in Ucraina, ziua 90. Au trecut trei luni de cand Rusia a invadat Ucraina: o perioada in care forțele ruse au provocat moarte și distrugeri ample in aceasta țara și au silit milioane de oameni sa fuga din calea razboiului. Volodimir Zelenski a facut

- Poziția de echilibristica a SUA, care acorda un ajutor militar considerabil Ucrainei in timp ce face totul pentru a evita extinderea conflictului catre alte țari, devine din ce in ce mai greu de pastrat, intr-un moment in care imaginile abuzurilor atribuite armatei ruse sunt in creștere. De la inceputul…

- Este a 43-a zi de la invazia rusa pe teritoriul Ucrainei. Primarul orasului Mariupol estimeaza ca peste 5.000 de civili au fost ucisi. Un apropiat al opozantului rus Serghei Navalnii afirma ca Putin si-a scurtat timpul la putere cand a luat decizia de a invada Ucraina.

- Ucraina acuza Rusia ca lanseaza in Marea Neagra mine ucrainene, pentru a pune responsabilitatea eventualelor incidente pe seama Ucrainei. Asemenea dispozitive explozive, de fabricație ucraineana, au aparținut Forțelor Navale ale Ucrainei. Ele ar fi fost capturate de Rusia in peninsula Crimeea sau in…

- RAZBOI in Ucraina- Ziua 10: Prima concesie a rușilor pentru civilii din doua orașe din estul țarii. Continua incercuirea Kievului Ofensiva Moscovei a continuat in cea de-a zecea zi a invaziei cu sprijin aerian si folosirea armamentului de inalta precizie, a informat armata ucraineana intr-un raport…