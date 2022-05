Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Ucraina pare a fi departe de sfarșit. Ofensiva rușilor continua, iar Ministerul Apararii rus a anunțat pentru prima oara atacuri cu rachete lansate de pe Marea Neagra, cu ajutorul flotei sale de submarine. Dupa atacurile de ieri asupra Kievului, Zelenski susține ca Rusia incearca sa „umileasca”…

- Premierul britanic Boris Johnson a estimat, miercuri, in cadrul unei conferințe de presa ținuta la Delhi, India, ca, „realistic” vorbind, razboiul declanșat de Rusia in Ucraina ar putea dura pana la finele anului viitor, informeaza BBC . „Este o posibilitate realista (n.r. – ca razboiul sa țina pana…

- Intr-un interviu acordat postului de televiziune american CNN, Zelenski a declarat ca aproximativ 10.000 de militari ucraineni au fost raniti, precizand ca ''este dificil de spus cati vor supravietui''.Partea rusa sustine ca Ucraina a pierdut intre 19.000 si 20.000 de militari pana acum.Conform estimarilor…

- NATO poate furniza Ucrainei arme pentru razboiul cu Rusia timp de cativa ani, a declarat secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, postului de radio BBC, preluat de Reuters. El a refuzat sa comenteze despre sistemele de armament provenit din fiecare stat membru, dar a apreciat…

- Sergei Palkin, directorul general al clubului Sahtior Donetk, a povestit despre cum a fost in prima zi a invadarii Ucrainei de catre Rusia si eforturile depuse de atunci de club, el precizand ca este increzator ca tara sa va castiga razboiul.

- Razboi in Ucraina, ziua 25. Razboiul din Ucraina este atat de devastator, incat 10 milioane de persoane au fugit, fie stramutate in interiorul tarii, fie refugiate in strainatate. Oamenii continua sa fuga intrucat se tem de bombe, de lovituri aeriene si d

- Razboi in Ucraina, ziua a 21-a. Razboiul din Ucraina continua, iar rușii dau in continuare dovada ca nu au pic de mila fața de civili. Cel puțin 10 ucraineni au fost uciși in aceasta dimineața in timp ce stateau la coada pentru a cumpara paine.

- CTP a vorbit despre situația din Ucraina, dar și despre modul in care Rusia a fost luata prin surprindere. Gazetarul a declarat la Digi24 ca razboiul lui Vladimir Putin , așa cum l-a conceput el de la inceput s-a incheiat, pentru ca nu a reușit cucerirea țarii intr-un timp atat de scurt. Potrivit acestuia,…