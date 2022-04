Stiri pe aceeasi tema

Riscurile unui razboi nuclear ar trebui menținute la un nivel minim și orice conflict armat intre puterile nucleare ar trebui prevenit, susține un oficial din cadrul Ministerului rus de Externe, citat de agenția TASS.

- Mariupol, unde locuiau candva peste 450.000 de oameni, a fost „redus la cenușa”, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, in timp ce noi imagini arata ca forțele ruse s-au masat in jurul orașului portuar din sud. Oficialii ucraineni au respins luni un termen limita impus de Rusia pentru…

- Astazi s-a implinit o saptamana de cand președintele rus Vladimir Putin a atacat pentru prima data Ucraina, pe data de 24 februarie 2022. Invazia rusa pe teritoriul ucrainei continua. Luptele s-au intensificat la Kiev și in alte orașe mari. Iata informații in timp real despre ce se intampla in Ucraina.

- Talibanii aflati la guvernare in Afganistan fac apel la dialog in Ucraina si cer celor doua parti implicate, Rusia si Ucraina, sa rezolve conflictul pe cale pasnica. Intr-un comunicat postat de purtatorul de cuvant al Ministerului afgan de Externe, Abdul Qahar Balkhi, talibanii le cer celor doua parti…