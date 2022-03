Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 26. Situatia din Ucraina este din ce in ce mai tensionata. Cel putin sase oameni au murit in urma exploziilor de la un centru rezidential si de afaceri din capitala Ucrainei. In Mariupol este dezastru umanitar: oamenii nu mai au ma

- Centrala nucleara de la Zaporojie, capturata de ruși. Zelenski avertizeaza Europa Ukrinform: Centrala nucleara de la Zaporojie a fost capturata de forțele rusești In ultimele minute a fost facuta o actualizare a situației de la centrala nucleara din Zaporojie, din sudul Ucrainei. Un incendiu a izbucnit…

- Situația din Ucraina a ajuns inca de zilele trecute in atenția Curtii Penale Internationale (CPI). Anunțul a fost facut chiar pe 28 februarie de un oficial al instituției, care vorbea despre deschiderea "cat mai rapida" a unei anchete asupra situatiei din Ucraina, invocand "crime de razboi" si "crime…

Luptele continua in Ucraiana iar, potrivit The Kyiv Indpendent care citeaza un oficial al parlamentului de la Kiev, trupele belaruse s-au alaturat armatei ruse in atacul asupra Ucrainei.

- "Sunt convins ca exista o baza rezonabila pentru a crede ca in Ucraina au fost comise presupuse crime de razboi si crime impotriva umanitatii", a declarat procurorul CPI, Karim Khan, potrivit unui comunicat remis presei.Karim Khan si-a exprimat saptamana trecuta "ingrijorarea tot mai mare" cu privire…

- Situația din estul Ucrainei este critica! Vladimir Putin a ordonat luni seara trupelor ruse sa intre in teritoriile separatiste din Ucraina pentru o misiune de menținere a pacii in Donețk și Lugansk. Ordinul a fost dat la scurt timp dupa ce Kremlinul a recunoscut independența celor doua regiuni separatiste…

- Nu va fi razboi in care sa fie implicata Romania, ne asigura ministrul Apararii, Vasile Dincu. Oficialul nu crede ca se impune convocarea unei ședințe extraordinare a CSAT din cauza situației de la granița Ucrainei. Dincu a precizat ca NATO, așa cum a anunțat Secretarul General Stoltenberg, nu va reacționa…