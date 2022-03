Un barbat in varsta de 33 de ani, care a fost impuscat in Kiev, a fost internat sambata dimineata la Spitalul Judetean de Urgenta „Mavromati” din Botosani, a declarat directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Botosani, medicul Monica Adascalitei. Potrivit acesteia, barbatul este din Turkmenistan si efectua studii universitare la Kiev. Rusii au tras in […] The post Razboi in Ucraina. A fugit impuscat de la Kiev, ca sa-i scoata glontul la un spital din Botosani! first appeared on Ziarul National .