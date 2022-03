O noua alerta in capitala Ucrainei, in aceasta dimineața. La Kiev a fost declarata o alerta aeriana! Solicitam tuturor sa mearga urgent la adapostul de aparare civila”, se arata in comunicatul administrației locale. Mai multe rachete au lovit, in aceasta dimineața, capitala. Senatul american a adoptat marti in unanimitate o rezolutie prin care il condamna pe […] Articolul RAZBOI IN UCRAINA a 21 a zi Vladimir Putin, catalogat ”criminal de razboi” de Senatul SUA. Kievul, lovit din nou a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .