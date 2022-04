Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 47. Procurorul general al Ucrainei afirma ca 1.222 de cadavre au fost descoperite in regiunea Kiev de cand forțele rusești s-au retras din zona. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Kirill I, a facut apel la enoriașii rusi, duminica

- Razboi in Ucraina, ziua 47. Procurorul general al Ucrainei afirma ca 1.222 de cadavre au fost descoperite in regiunea Kiev de cand forțele rusești s-au retras din zona. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Kirill I, a facut apel la enoriașii rusi, duminica

- Razboi in Ucraina, ziua 47. Procurorul general al Ucrainei afirma ca 1.222 de cadavre au fost descoperite in regiunea Kiev de cand forțele rusești s-au retras din zona. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Kirill I, a facut apel la enoriașii rusi, duminica

- Razboi in Ucraina, ziua 47. Procurorul general al Ucrainei afirma ca 1.222 de cadavre au fost descoperite in regiunea Kiev de cand forțele rusești s-au retras din zona. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Kirill I, a facut apel la enoriașii rusi, duminica

- Razboi in Ucraina, ziua 47. Procurorul general al Ucrainei afirma ca 1.222 de cadavre au fost descoperite in regiunea Kiev de cand forțele rusești s-au retras din zona. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Kirill I, a facut apel la enoriașii rusi, duminica

- Ucraina a deschis 5.600 de anchete pentru prezumtive crime de razboi pe teritoriul sau de la inceputul invaziei ruse, a indicat procurorul general Irina Venediktova, duminica la postul britanic Sky News, transmite AFP.

- Aproximativ 5.000 de crime de razboi comise de rusi sunt in prezent investigate in Ucraina, a declarat procurorul general ucrainean Irina Venediktova, relateaza The Guardian. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- O echipa a organizației Medici fara Frontiere (MSF) din Ucraina a descris un atentat cu bomba asupra unui spital in orașul Mykolaiv, din sudul Ucrainei, la care a fost martora. Mai multe persoane au fost ranite, iar una a murit, potrivit unui comunicat de presa, citat de CNN. Echipa MSF, formata din…