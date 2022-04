Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 8.000 de soldati britanici vor participa in aceasta vara la exercitii in Europa de Est alaturi de alti militari din NATO, intr-o ''demonstratie de solidaritate si forta'' in contextul continuarii invaziei ruse in Ucraina, informeaza vineri France Presse.

- Intr-un dialog cu Libertatea, Heikki Patomaki, cunoscut cercetator in științe sociale din Finlanda, profesor de politica internationala la Universitatea din Helsinki, explica schimbarea fundamentala din societatea finlandeza, sub trauma razboiului pornit de Putin. De peste 70 de ani, guvernul de la…

- Nu stam noi romanii bine la multe capitole, insa la unul suntem cu siguranța fruntași. Romania a devenit lider european la exportul de cereale, dupa izbucnirea razboiului din Ucraina. Explicația este simpla: Rusia și Ucraina au blocat exporturile, așa ca țarile care cumaparau grau, orz, soia și ulei…

- Kremlinul a anunțat miercuri ca presedintele rus Vladimir Putin este in favoarea negocierilor si diplomatiei pentru depasirea tensiunilor de la granița Ucrainei si ca Moscova considera deschiderea pentru negocieri exprimata de presedintele american Joe Biden drept „un semnal pozitiv”. Biden a spus marti…

- Cancelarul german Olaf Scholz este asteptat, luni, la Kiev pentru a continua eforturile diplomatice in vederea dezamorsarii amenintarii „critice” a invaziei Ucrainei de catre Rusia, ceea ce ar putea declansa cea mai grava criza in Europa de la Razboiul Rece, scrie AFP. Scholz va merge marti…

- Marea Britanie ia in considerare posibilitatea unei desfașurari majore a NATO, parte a unui plan de consolidare a frontierelor Europei, ca raspuns la masarea de trupe rusești la granița cu Ucraina, a transmis Guvernul de la Londra, potrivit Reuters.Marea Britanie a spus ca orice incursiune rusa in Ucraina…

- Generalul american Mark Milley, presedintele Statului Major Comun, a afirmat ca o invazie rusa a Ucrainei ar fi "ingrozitoare" si s-ar solda cu un numar semnificativ de victime. El a descris trimiterea a 100.000 de soldati rusi langa granita cu Ucraina ca fiind cea mai mare de la Razboiul Rece, relateaza…