- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat, sambata seara, ca evacuarea civililor adapostiți in buncarele de la uzina Azovstal s-au incheiat, urmand ca duminica sa fie deschise noi coridoare umanitare pentru locuitorii din Mariupol și așezarile din jurul orașului. Atacurile trupelor ruse…

- Ucraina a intrat in ziua 73 a razboiului cu Rusia. Dupa evacuarea a zeci de civili din combinatul siderurgic Azovstal din Mariupol, inclusiv femei și copii, președintele ucrainean Volodimir Zelenski spune ca lucreaza la „opțiuni diplomatice" pentru a salva soldații ucraineni

- Inca 344 de civili au fost evacuați din orașul Mariupol și suburbii, a anunțat președintele Volodimir Zelenski in mesajul sau transmis națiunii. Aceasta a fost a doua etapa a operațiunii de evacuare, oamenii fiind transportați spre teritoriile controlate de ucraineni, la Zaporojie. Președintele Ucrainei…

- Razboi in Ucraina, ziua 70. Ucrainenii au rezistat mai bine de doua luni in fata invaziei armatei lui Vladimir Putin, care ar urma sa declare in curand razboi Ucrainei, in mod oficial. Armata rusa a atacat, marti seara, pozitii din orasul Liov, situat in

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat ca 156 de persoane au ajuns marți in Zaporizhzhia dupa ce au fost salvate de la combinatul siderurgic Azovstal din Mariupol. In discursul sau de marți seara, acesta a spus: „avem in sfarșit rezultatul, primul rezultat al operațiunii noastre de evacuare…

- Este a 68-a zi de razboi in Ucraina. Aproximativ 100 de civili au fost evacuați duminica dincombinatul metalurgic Azovstal din Mariupol. Dupa evacuare, asupra combinatului siderurgic rușii au deschis din nou focul duminica seara.

- Douazeci de civili au parasit sambata combinatul siderurgic Azovstal din Mariupol, un port din sud-estul Ucrainei asediat de rusi, pentru a fi evacuati la Zaporojie, a anuntat regimentul Azov care apara locul, noteaza AFP. ‘Douazeci de civili, femei si copii (…) au fost transferati spre un loc convenit…

- Razboi in Ucraina, ziua 58. Este Vinerea Mare, iar un armistitiu nu se intrevede intre Rusia si Ucraina, doua tari ortodoxe in plin razboi si in prag de Paste. Volodimir Zelenski a cerut excluderea Rusiei din FMI si Banca Mondiala. Ministrul ucrainean de