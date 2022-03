Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 25. Razboiul din Ucraina este atat de devastator, incat 10 milioane de persoane au fugit, fie stramutate in interiorul tarii, fie refugiate in strainatate. Oamenii continua sa fuga intrucat se tem de bombe, de lovituri aeriene si d

- Razboi in Ucraina, ziua 22. Razboiul din Ucraina continua. Un teatru din Mariupol, devenit acum adapost de razboi, a fost bombardat din toate parțile de armata rusa. Inauntru se aflau peste 1.000 de suflete. Pana acum, 130 de persoane au fost salvate.

- Razboi in Ucraina, ziua a 21-a. Razboiul din Ucraina continua, iar rușii dau in continuare dovada ca nu au pic de mila fața de civili. Cel puțin 10 ucraineni au fost uciși in aceasta dimineața in timp ce stateau la coada pentru a cumpara paine.

- Razboi in Ucraina, ziua a 20-a. Discuții "lungi și intense" intre reprezentanții Chinei și ai SUA au avut loc la Roma, in contextul razboiului declanșat de Rusia in Ucraina. Oficialii SUA afirma ca sunt ingrijorați de atitudinea Chinei, de aliniere la poz

- LIVE TEXT Razboiul in Ucraina, ziua 16: Trupele rusești se regrupeaza. Oamenii din Mariupol nu au hrana, apa, caldura In cea de-a 16-a zi de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, trupele rusești par sa fi inaintat 5 km spre Kiev, iar in Mariupol s-au inregistrat bombardamente la fiecare 30 de minute.…

- CTP a vorbit despre situația din Ucraina, dar și despre modul in care Rusia a fost luata prin surprindere. Gazetarul a declarat la Digi24 ca razboiul lui Vladimir Putin , așa cum l-a conceput el de la inceput s-a incheiat, pentru ca nu a reușit cucerirea țarii intr-un timp atat de scurt. Potrivit acestuia,…