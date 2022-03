Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 22. Razboiul din Ucraina continua. Kievul este sub bombardamentul rusilor. Mai multe blocuri de locuinte au fost lovite de obuze. Potrivit ministrului ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, 103 copii au fost ucisi de la inceputul

- Razboi in Ucraina, ziua a 21-a. Razboiul din Ucraina continua, iar rușii dau in continuare dovada ca nu au pic de mila fața de civili. Cel puțin 10 ucraineni au fost uciși in aceasta dimineața in timp ce stateau la coada pentru a cumpara paine.

- Razboi in Ucraina, ziua 11. Evacuarea civililor din orasul Mariupol, oras devastat de bombardamente a inceput. Negocierile dintre Ucraina si Rusia, programate pentru acest weekend, au fost amanate, in timp ce presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a amenint

- Ziua a 10-a a razboiului din Ucraina. Rusia si Ucraina au fost de acord cu o incetare a focului, astazi, pentru sapte ore, timp in care civilii din Mariupol si Volnovakha vor fi evacuati cu autobuze. Vladimir Putin a declarat, astazi, ca sanctiunile impus

- Aproape 70.000 de barbați ucraineni au revenit in țara, de la inceputul conflictului armat, pentru a se alatura armatei ucrainene. Cifrele au fost prezentate sambata dimineața de Oleksii Reznikov, ministrul Apararii din Ucraina. „66224. Atat de mulți barbați s-au intors pana acum din strainatate pentru…

- Este ziua a noua a razboiului din Ucraina si deja e clar ca nu se va termina curand. In ciuda restrictiilor impuse Rusiei de majoritatea tarilor democratice, Vladimir Putin nu da inapoi. 90% din armata sa e plasata la granita Ucrainei, potrivit Pentagonul