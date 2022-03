Stiri pe aceeasi tema

- Un obuz care ar fi fost lansat din Ucraina a lovit, marti seara, o baza militara temporara de pe teritoriul Rusiei, iar cel putin patru persoane au fost ranite in incident, afirma surse citate de agențiile de presa Tass si Reuters.

- Razboi in Ucraina, ziua 34. Rusii bombardeaza fara oprire. Cel putin 5.000 de persoane au fost ucise la Mariupol, in sud-estul Ucrainei, de la inceputul invaziei ruse, a declarat luni pentru AFP o consiliera a presedintiei ucrainene.

- Rusia a folosit deja 75% din forțele sale pregatite pentru lupta cu Ucraina. Dintre acestea, aproximativ o treime mai sunt pregatite pentru lupta. Un fost analist al Institutului de Cercetare pentru Politica Externa si Marina al Armatei SUA vine cu noi detalii despre razboi. Cați soldați ruși mor sau…

- Razboi in Ucraina, ziua 12. O noua runda de negocieri este programata pentru astazi intre delegatiile din Ucraina si Rusia, insa serviciile de informatii au anuntat ca rusii pregatesc un atac final asupra capitalei Kiev. Rusia a lansat in total aproximativ 600 de rachete de la inceputul invaziei asupra…

- Membrii Congresului au primit luni informatii confidentiale de la inalti oficiali americani din aparare si informatii despre situatia din Ucraina. Desi nu sunt autorizati sa le faca publice, unii dintre ei au facut totusi remarci elocvente la sfarsitul acestui briefing. “Ce e mai rau abia urmeaza sa…

- Președintele Iohannis anunța ședința CSAT, in ziua de joi, 24 februarie 2022. Aceasta este prima zi de razboi in Ucraina. Ședința CSAT incepe joi la ora 11, la Palatul Victoria. Din CSAT fac parte președintele Romaniei (președinte CSAT), premierul, mai mulți miniștri, precum și directorii SRI și SIE.…

- NATO nu intentioneaza sa trimita trupe de lupta in Ucraina, in caz de razboi: Ce spune secretarul general al alianței NATO nu intentioneaza sa trimita trupe de lupta in Ucraina, in caz de razboi: Ce spune secretarul general al alianței Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a declarat duminica,…

- Ucraina este decisa sa caute o solutie diplomatica la tensiunile actuale cu Rusia, a declarat, miercuri, ambasadorul sau in Japonia, Serghei Korsunski, care susține ca exista o probabilitate redusa de razboi extins, insa s-ar putea ajunge la conflicte la scara mai mica, transmite Reuters. “Cred ca este…