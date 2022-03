Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua a 17-a. Sirenele antiaeriene au rasunat la Kiev si Jitomir in dimineata celei de-a 17-a zi a invaziei ruse din Ucraina. Potrivit corespondentului Fox News, la Kiev s-au auzit cele mai puternice bombardamente de la inceputul invazi

- Razboi in Ucraina, ziua 15. Au trecut deja doua saptamani de razboi, iar Rusia nu a reusit sa cucereasca cele mai importante orase ale Ucrainei. Aseara, o maternitate din Mariupol a fost bombardata de ruși și mai multe femei gravide au fost ranite.

- Razboi in Ucraina, ziua 14. Au trecut deja doua saptamani de razboi, iar Rusia nu a reusit sa cucereasca cele mai importante orase ale Ucrainei. Potrivit Pentagonului, Rusia are in Ucraina peste 90% din intreaga forta militara. Rezistenta Ucrainei ii da d

- Este a saptea zi de razboi in Ucraina, iar blitzkrieg-ul planuit de Vladimir Putin se transform intr-un razboi de uzura. Armata ucraineana si volunatrii civili continua sa rezisrte in fata invadatorilor rusi, in pofida unor ofensive si bombardamente foarte dure in principlaele orase. Astazi unt progrmate…

- Armata rusa a lansat bombardamente, in aceasta noapte, asupra unor obiective din Kiev si de la periferia capitalei Ucrainei. Primarul orașului Herson a anunțat ca forțele armate ruse au ocupat portul fluvial și gara din oraș.

- Cel putin 198 de ucraineni, inclusiv trei copii, au fost ucisi in urma invaziei ruse a Ucrainei, a declarat astazi seful Ministerului Sanatatii din Ucraina, citat de agentia de presa Interfax.