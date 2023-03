Stiri pe aceeasi tema

- Peste 600 de suporteri ai echipei Eintrecht Frankfurt au provocat incidente grave miercuri dupa-amiaza la Napoli, fiind implicati peste 800 de politisti locali, inaintea meciului din Liga Campionilor, ce se joaca de la ora 22.00 pe stadionul Diego Armando Maradona. Fanii echipei germane Eintracht Frankfurt…

- Circa 600 de suporteri ai echipei germane Eintracht Frankfurt au facut prapad inaintea meciului retur cu Napoli din ”optimile” Champions League, provocand haos pe strazi și distrugand tot ceea ce au intalnit in cale. Aceștia nu aveau acces pe stadion.

