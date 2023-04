Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite, Franța, Marea Britanie și alte țari occidentale au inceput duminica sa-si evacueze cetatenii sau personalul diplomatic din Sudan, unde confruntari violente dintre armata si paramilitari au loc de mai bine de o saptamana. Forțele speciale americane, imbarcate in elicoptere de transport…

- Armata americana a evacuat toți angajații guvernamentali americani și un numar mic de membri ai personalului diplomatic din alte țari, in cadrul unei operațiuni la Khartoum la care au participat peste o suta de soldați din forțele speciale. Intre timp, un student strain blocat descrie ca nu are „nicio…

- Marea Britanie, Statele Unite, Franța și China isi vor evacua cetatenii si diplomatii din Sudan, tara macinata de lupte violente de mai bine de o saptamana, cu ajutorul sefului armatei. Si Uniunea Europeana incearca sa aduca acasa 1.500 de persoane, printre care si doua familii de romani. In momentul…

- Tentativa de lovitura de stat, sambata, in Sudan. Paramilitarii spun ca au ocupat palatul prezidențial, reședința șefului armatei și aeroportul internațional Khartoum, dupa eșecul tranziției la un guvern civil. Armata a ripostat.

- Bill Clinton, 76 de ani, președintele SUA intre 1993 și 2001, și-a exprimat regretul. intr-un interviu pentru RTE , postul public din Irlanda, cu privire la rolul sau determinat in a convinge Ucraina sa renunțe la armele nucleare, in 1994. Clinton a sugerat ca Rusia nu ar fi invadat Ucraina daca Kievul…

- Armata chineza a anunțat joi ca a monitorizat și indepartat un distrugator american care a intrat ilegal in apele din jurul insulelor Paracel din Marea Chinei de Sud, relateaza Reuters . In replica, SUA au transmis ca nava efectua o operațiune de rutina in apele internaționale. Potrivit unei declarații…

- Fortele ucrainene care tin cu disperare de orasul Bahmut din est au sapat noi transee, in incercarea de a-i tine in loc pe atacatorii rusi, in timp ce Statele Unite afirma ca un nou ajutor militar pentru Ucraina va fi discutat, vineri, la o intalnire cu cancelarul german Olaf Scholz, relateaza Reuters.…

- Razboi in Ucraina, ziua 358. Compania ucraineana producatoare de armament Ukroboronprom a anuntat miercuri ca a demarat productia in comun de obuze de artilerie impreuna cu o tara europeana care este membra NATO.