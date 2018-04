Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe explozii puternice s-au auzit sambata dimineata in zori in capitala siriana Damasc survolata de avioane, a constatat o corespondenta a AFP, in timp ce televiziunea de stat a denuntat o "agresiune americana" in Siria "in cooperare cu Franta si Marea Britanie", conform Agerpres.Citește…

- Premierul britanic Theresa May a convocat o sedinta de urgenta a Guvernului in cursul zilei de joi pentru a discuta situatia din Siria, in conditiile in care surse oficiale sustin ca armata britanica va participa la un atac al SUA in Siria. May a declarat ca "toate indiciile" arata ca regimul…

- Orice racheta americana trasa asupra Siriei va fi doborata si siturile de lansare de asemenea vizate, un pas ce ar putea declansa o escaladare majora in razboiul sirian, a declarat ambasadorul rus in Liban, informeaza miercuri Reuters, transmite AGERPRES . In comentarii difuzate marti seara, Aleksandr…

- Sunt posibile atacuri cu racheta asupra Siriei, in perioada urmatoare, din cauza atacului recent cu arme chimice. Eurocontrol alerteaza companiile aeriene, in acest sens, care trebuie sa tina cont de aceasta alerta la planificarea operatiunilor de zbor in zona Mediteranei. Astfel, Eurocontrol – organizatia…

- Sefa guvernului de la Londra, Theresa May, s-a aratat de acord cu presedintele Statelor Unite, Donald Trump, si presedintele francez, Emmanuel Macron, in privinta faptului ca este necesar un raspuns al comunitatii internationale la atacul de sambata din Siria, in care regimul de la Damasc ar fi folosit…

- Președintele american Donald Trump a promis, luni, ca in 48 de ore va decide cum sa raspunda la presupusul atac chimic din orașul sirian Douma . Toate opțiunile sunt pe masa, a avertizat liderul de la Casa Alba. Insa, indiferent ce scenariu va alege Trump, va exista un recul. Și niciunul dintre raspunsurile…

- "Ceea ce au facut recent Rusia, Iranul si Siria este o rusine pentru omenire", a declarat Donald Trump in cursul unei conferinte de presa la Casa Alba. "Ceea ce au facut acest trei tari acelor oameni (...) este o rusine", a adaugat el. Cu incepere de duminica, 468 de civili, dintre care…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat vineri ca atitudinea Rusiei si Iranului in Siria este "o rusine", referindu-se la bombardamentele intensive ale regimului sirian asupra fiefului rebel din Ghouta de Est care au facut sute de morti, relateaza AFP. "Ceea ce au facut recent Rusia, Iranul si…