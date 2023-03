Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, joi, la Chisinau, ca nu o sa isi dea demisia, pentru ca a primit un mandat si il va preda presedintelui Romaniei, atunci cand se va face rotativa. „Rocada urmeaza sa se petreaca asa cum am sustinut de fiecare data, conform protocolului semnat in momentul constituirii…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat joi, la Chisinau, despre reforma pensiilor speciale, ca pensiile militare nu sunt pensii speciale, sunt ocupationale, asa este in toate tarile UE si NATO si ca din pacate, a fost o greseala in momentul in care s-a considerat ca pensiile militare fac parte din categoria…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, afirma ca reforma pensiilor acordate in baza legilor speciale include recalcularea acelor pensii al caror cuantum depaseste venitul incasat de pensionar in perioada in care se afla in activitate. Astfel, pensiile a mii de romanii ar putea sa scada dupa recalculare. ”Spus…

- Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a ajuns miercuri la București, aceasta fiind prima sa deplasare oficiala in strainatate de la preluarea mandatului. Seful Guvernului de la Chisinau a fost primit, la ora 9.30, la Palatul Victoria, de prim-ministrul Nicolae Ciuca. Nicolae Ciuca si Dorin Recean…

- Natalia Gavrilita si-a anunțat vineri demisia din funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, intr-o conferința de presa care a avut loc la Chișinau. Demisia prim-ministrului atrage caderea Guvernului. Demisia Guvernului intervine intr-un moment de tensiuni regionale, pe fondul razboiului declanșat…

- Poligonul din apropierea orasului Babadag din județul Tulcea gazduieste, incepand de luni, exercitii militare cu munitie reala. In total vor fi 16 zile pe parcursul acestei luni in care se vor executa trageri in poligonul de la Babadag, intre 9-13 ianuarie, 16-23-27 ianuarie, dar si in ultimele doua…

- China a desfașurat 71 de avioane de lupta, dintre care 60 de vanatoare, in cadrul unor manevre militare in weekend in jurul Taiwanului, a anunțat luni Ministerul Apararii de la Taipei, citat de Le Figaro. Beijingul a declarat duminica ca a desfașurat exerciții militare in apropierea Taiwanului, pe care…