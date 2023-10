Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al armatei israeliene a anunțat ca civilii din nordul Fașiei Gaza pot pleca in sud incepand cu ora 10.00 și pana la ora 13.00, potrivit BBC. Ei ar trebui sa foloseasca o singura ruta, de la Beit Hanoun spre Khan Yunis, adaugand ca este o zona sigura.Organizația Mondiala a Sanatații…

- Armata israeliana se pregateste pentru un ”atac coordonat si integrat din aer, pe mare si terestru” impotriva pozitiilor teroristilor Hamas din Fasia Gaza, potrivit unui anunț facut public sambata seara, transmite DPA. ”Batalioane si soldati sunt desfasurati peste tot in tara si sunt pregatiti sa sporeasca…

- Israelul pregatește un atac la sol care ar putea sa fie soldat cu un numar mare de victime, motiv pentru care oficialii au cerut evacuarea civililor din Fașia Gaza. Purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Externe (MAE), Radu Filip, a informat ca 350 de romani inca se afla in regiune. Israel…

- Fortele de Aparare ale Israelului (IDF) afirma ca au ucis un membru de rang inalt al gruparii teroriste Hamas intr-un raid aerian efectuat in Fasia Gaza in cursul noptii. Este vorba de seful fortelor aeriene al Hamas, potrivit Times of Israel.

- Armata israeliana a facut apel la locuitorii din Fasia Gaza sa-si paraseasca locuintele pana vineri la ora 20.00 (17.00 GMT) si sa se indrepte spre sud, potrivit dpa.Fortele de Aparare Israeliene (IDF) au declarat ca nu vor ataca ruta de evadare marcata pe o harta pana in acel moment, intr-o postare…

- Armata israeliana a transmis, vineri, localnicilor din Gaza City sa evacueze orasul si sa plece catre sud, afirmand ca va "continua sa actioneze semnificativ" in acest oras, denumit "o zona unde au loc operatiuni militare" relateaza Reuters preluat de Rador Radio Romana.De asemenea, armata i-a avertizat…

- Bilantul ofensivei miscarii islamiste palestiniene Hamas asupra Israelului a urcat la „peste 1.000″ de morti, a anuntat armata israeliana, informeaza AFP. ​Armata israeliana a descoperit orori de neimaginat intr-o comunitate israeliana care a fost atacata sambata de Hamas. Militarii au descoperit aproximativ…

- Armata israeliana anunța ca va efectua una dintre cele mai mari lovituri aeriene efectuate vreodata impotriva Hamas in Fașia Gaza asediata.Presa israeliana a relatat, de asemenea, ca Israelul a lovit 1.000 de ținte in Gaza, adaugand ca armata a anunțat ca va continua loviturile aeriene asupra Gaza,…