- Perspectiva asta nu este o supoziție aiuristica sau o dezinformare de propaganda. Este avertismentul clar lansat de Ronen Bar, șeful Shin Bet care, vorbind despre vanatoarea impotriva celor din Hamas, spunea ca „vom merge sa-i cautam peste tot: in Gaza, in Cisiordania, in Liban...

- Armata israeliana afirma ca, in urma incalcarii de catre Hamas a incetarii focului, a efectuat lovituri aeriene impotriva a aproximativ 200 de ținte din Fașia Gaza. Ministerul Sanatații din Gaza, condus de Hamas, sustine ca 178 de persoane au fost ucise in loviturile israeliene, dupa sfarșitul armistițiului…

- Ministerul Sanatati al Hamas anunta duminica ca peste 8.000 de persoane au fost ucise in Fasia Gaza de la inceputul razboiului cu Israelul, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Bilantul mortilor al agresiunii israeliene depaseste 8.000, dintre care jumatate sunt copii”, a declarat AFP, in noaptea de…

- Sute de luptatori care fac parte din gruparea terorista Hamas sau din facțiunea Jihadul Islamic Palestinian s-au antrenat in Iran inainte de a lansa atacurile de la 7 octombrie in Fașia Gaza, care au marcat inceputul actualului razboi cu Israelul.

- ONU a subliniat miercuri din nou ca situația din teritoriul palestinian este tot mai grava și a anunțat ca va fi forțata sa-și opreasca operațiunile in Gaza, intrucat va ramane fara combustibil incepand de miercuri seara. La randul sau, OMS a anunțat ca cel puțin 171 de atacuri au fost comise asupra…

- Avioanele israeliene au lovit duminica dimineața (22 octombrie) un complex aflat sub o moschee din Cisiordania ocupata, despre care armata a spus ca era folosit de militanți pentru a organiza atacuri, iar medicii palestinieni au declarat ca cel puțin o persoana a fost ucisa. Lovitura israeliana este…

