- Ministerul Afacerilor Externe a aunțat vineri, 13 octombrie, ca doua persoane cu dubla cetațenie, israeliano-romana au decedat pana acum, la aproape o saptamana dupa atacul declanșat de Hamas.Este vorba despre:persoana al carei deces a fost anunțat de Israel pe 9 octombrie, care deținea cetațenie israeliano-romana,…

- „Confirmam faptul ca un cetațean cu dubla cetațenie, israeliano-romana, cu domiciliu in Israel, este declarat disparut”, declara pentru MEDIAFAX purtatorul de cuvant al MAE, Radu Filip.„Confirmam faptul ca un cetațean cu dubla cetațenie, israeliano-romana, cu domiciliu in Israel, este declarat disparut.…

- MAE anunta ca 245 de cetateni romani, printre care si 2 grupuri de pelerini, au fost repatriati din Israel duminica, prin intermediul a doua curse operate de compania TAROM, respectiv doua curse operate de o companie aeriana privata.”In continuarea informatiilor transmise in contextul deteriorarii…

- In continuarea informatiilor transmise in contextul deteriorarii situatiei de securitate din Statul Israel si Fasia Gaza, Ministerul Afacerilor Externe MAE informeaza ca in urma demersurilor efectuate de Celula de Criza a MAE, in noaptea zilei de 7 8 octombrie 2023, 346 cetateni romani si straini au…

