- Razboi in Israel, ziua 61: Cel putin 25 de persoane si-au pierdut viata marti, la Khan Youncs, intr-un atac israelian asupra unei scoli care adaposteste palestinieni stramutati din cauza razboiului, a anuntat Ministerul Sanatatii al guvernului Hamas.

- Operațiunea armatei israeliene in Gaza a intrat deja intr-o noua etapa. Tancurile se indreapta spre sudul Fașiei, in timp ce Tsahalul cauta sa creeze locuri sigure pentru civilii palestinieni, cat mai aproape de Rafah.

- Armata israeliana, care desfasoara operatiuni terestre impotriva acestei grupari, a transmis ca aproximativ 50.000 de civili au fugit miercuri din nordul enclavei palestiniene catre sud prin „culoarul de evacuare" pe care l-a securizat pentru a doua zi consecutiv.

- "Franta a aflat cu tristete despre decesul a doi copii de nationalitate franceza ce se aflau in nordul Fasiei Gaza cu mama lor franceza, care ar fi fost ea insasi ranita, la fel ca al treilea copil al sau", a anuntat diplomatia franceza intr-un comunicat, care nu precizeaza circumstantele deceselor.Consulatul…

- Armata israeliana le ordona miercuri locuitorilor Fasiei Gaza sa se duca in zona umanitara din regiunea Mawasi, unde s-ar putea trimite ajutoare, relateaza AFP. Un purtator de cuvant al armatei israeliene, locotenent-colonelul Avichay Adraee a indemnat intr-un mesaj publicat pe X locuitorii enclavei…

- Armata israeliana le cere imperativ palestinienilor din nordul Gazei sa se mute in urmatoarele 24 de ore, conform BBC și Al Jazeera, pe fondul invaziei terestre iminente a regiunii. Noul guvern de razboi a fost instituit in Israel și scopul acestuia este de a șterge Hamas de pe fața pamantului.Un…

- Hamas a lansat un atac de mare amploare asura Israelului folosind mii de rachete. Luptatori jihadiști au invadat sudul Israelului unde au executat mai mulți civili, potrivit... The post Hamas a executat mai mulți civili in sudul Israelului in urma unei invazii appeared first on Special Arad · ultimele…