Stiri pe aceeasi tema

- Este cea de-a sasea zi a conflictului dintre armata israeliana si gruparea terorista Hamas. Forțele de Aparare ale Israelului au anuntat ca atacul la scara larga asupra țintelor Hamas din Gaza continua, pe masura ce ies la iveala atrocitatile comise de te

- Joe Biden s-a adresat miercuri unei mese rotunde de lideri evrei la Washington, unde a descris atacul sangeros al Hamas asupra Israelului ca fiind "cea mai mortala zi pentru evrei de la Holocaust incoace", scrie The Guardian, informeaza News.ro.Presedintele american a declarat ca atacul de sambata…

- Forțelor de Aparare Israeliene (IDF) precizeaza, la o zi dupa ce Hamas a amenințat ca va incepe sa ucida ostaticii din Gaza daca Israelul va ataca fara avertisment, ca acest lucru „nu va face ca situația sa se imbunatațeasca”, relateaza CNN.Pana la 150 de oameni sunt ținuți ostatici de militanții Hamas…

- Forțele de Aparare ale Israelului au declarat ca au preluat controlul asupra frontierei de sud cu Fișia Gaza. Despre acest lucru a anunțat Reuters. Israelul a reciștigat controlul asupra gardului de la granița din Gaza, spart de militanții mișcarii radicale palestiniene Hamas, se spune in publicație.…

- Un roman care avea si cetatenia israeliana a murit in urma atacurilor din Israel. El a servit in Fortele de Aparare ale Israelului. Anuntul a fost facut de catre oficialii Ministerului Afecerilor Externe. ”Profund intristati de pierderea unui cetatean cu dubla cetatenie, romana si israeliana, care a…

- Forțele de Aparare Israeliene (IDF) afirma ca au lansat atacuri aeriene multiple impotriva infrastructurii critice a Hamas. Printre țintele atacate se numara și o moschee din regiunea Jabaliya, care era utilizata drept „resursa operaționala"

- Președintele CJ Argeș, Ion Minzina, s-a aflat in Israel alaturi de un grup de pelerini din județ. Președintele Ion Minzina este plecat de o saptamana, așa ca evenimentele interne din partid l-au prins in afara țarii. Acesta se afla intr-o vizita in Israel impreuna cu o delegație de argeșeni dar au reușit…