- Israelul a primit lista ultimilor ostatici care urmeaza sa fie eliberați, luni, potrivit The Times of Israel. Este ultima zi de acord de incetare temporara a focului. 11 ostatici vor fi eliberați, luni, in cea de-a patra zi de acord pentru incetarea focului, potrivit caruia 50 de ostatici vor fi eliberați…

- Israelul a primit o lista cu numele ostaticilor retinuti de gruparea islamista Hamas care urmeaza sa fie eliberati duminica din Fasia Gaza, a anuntat biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu, relateaza dpa.

- Mossad-ul si Fortele de Aparare Israeliene au primit o a doua lista de ostatici israelieni care urmeaza sa fie eliberati sambata, ca parte a acordului convenit cu Hamas, a transmis biroul prim-ministrului israelian, conform CNN, citat de news.ro.Oficialii de securitate examineaza lista de nume, se…

- Eliberarea palestinienilor in schimbul ostaticilor ținuți in Fașia Gaza se va desfașura in doua etape, potrivit deciziei cabinetului israelian privind acordul convenit cu Hamas. Decizia publicata miercuri include și o lista cu 300 de palestinieni eligibili pentru eliberare, relateaza The Times of Israel…

- Acord revoluționar in conflictul dintre Israel și Hamas! O pauza umanitara de patru zile va permite eliberarea a cel puțin 50 de ostatici, femei și copii, ținuți in Gaza, a declarat miercuri negociatorul cheie Qatar. Acordul, care s-a bazat pe aprobarea cabinetului israelian, marcheaza un pas major…

- Prim ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat vineri ca i a spus secretarului american de stat Antony Blinken ca Israelul nu va fi de acord cu niciun armistitiu temporar in Fasia Gaza pana cand ostaticii detinuti de Hamas nu sunt eliberati, dupa ce acesta a solicitat pauze umanitare in teritoriul…

