- Israelul a primit lista ultimilor ostatici care urmeaza sa fie eliberați, luni, potrivit The Times of Israel. Este ultima zi de acord de incetare temporara a focului.11 ostatici vor fi eliberați, luni, in cea de-a patra zi de acord pentru incetarea focului. Hamas a eliberat 39 de persoane…

- Un al treilea schimb de ostatici și prizonieri intre Hamas și Israel a avut loc, duminica seara, in timp ce Statele Unite și-au exprimat speranța ca armistițiul fragil de patru zile din Gaza se va prelungi dupa azi, deși Israelul a indicat ca operațiunile militare sunt departe de a se incheia.

- Israelul a primit lista ostaticilor care urmeaza sa fie eliberati duminica, a declarat pentru The Times of Israel un oficial familiarizat cu aceasta chestiune, informeaza news.ro.Biroul primului ministru spune ca Israelul a notificat familiile ale caror persoane dragi se afla pe lista transmisa de…

- Guvernul israelian si Hamas au convenit, miercuri, asupra unei pauze de patru zile a luptelor pentru a permite eliberarea a 50 de ostatici detinuti in Gaza in schimbul a 150 de palestinieni incarcerati in Israel, precum si intrarea ajutorului umanitar in enclava asediata. Conform acordului de armistitiu,…

- Acordul dintre Israel și Hamas privind eliberarea ostaticilor din Fișia Gaza și incetarea focului are o limita de zece zile și este alcatuit din doua etape. Acest lucru este relatat de The Times of Israel cu referire la un document al guvernului israelian. Acordul va fi considerat valabil de la eliberarea…

- Eliberarea palestinienilor in schimbul ostaticilor ținuți in Fașia Gaza se va desfașura in doua etape, potrivit deciziei cabinetului israelian privind acordul convenit cu Hamas. Decizia publicata miercuri include și o lista cu 300 de palestinieni eligibili pentru eliberare, relateaza The Times of Israel…

- Cabinetul Netanyahu a aprobat, miercuri dimineata, 22 noiembrie, un acord care prevede eliberarea a 50 de ostatici detinuti de Hamas, in schimbul eliberarii unor prizonieri palestinieni. Guvernul israelian a aprobat miercuri dimineata un acord ce prevede eliberarea a 50 de ostatici detinuti de Hamas…

- Israelul a intensificat acuzațiile de abuzuri ale Hamas la cel mai mare spital din Fașia Gaza, afirmand ca un soldat captiv – o tanara de 19 ani – a fost executat și doi ostatici straini au fost reținuți in locul care a fost in centrul ofensivei sale devastatoare de șase saptamani. La un moment dat,…