Stiri pe aceeasi tema

- „Inca nu exista un acord, dar continuam sa muncim din greu pentru a obține o ințelegere”, transmite Adrienne Watson, purtatorul de cuvant al Consiliului Național de Securitate al Casei Albe, potrivit skynews.com.

- „Inca nu exista un acord, dar continuam sa muncim din greu pentru a obține o ințelegere”, transmite Adrienne Watson, purtatorul de cuvant al Consiliului Național de Securitate al Casei Albe, potrivit skynews.com, relateaza Mediafax. STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele…

- Casa Alba a declarat sambata ca lucreaza in continuare din greu pentru a se ajunge la un acord intre Israel si Hamas in vederea eliberarii ostaticilor si pentru a marca o pauza in lupte, informeaza AFP. „Nu am ajuns inca la un acord, dar continuam sa muncim din greu” in aceasta directie, a scris pe…

- Israelul va incepe sa puna in aplicare "pauze umanitare" de patru ore pe zi in nordul Fașiei Gaza pentru a permite oamenilor sa fuga, a anunțat joi, 9 noiembrie, Casa Alba, potrivit Sky News.Purtatorul de cuvant al Consiliului Național de Securitate din cadrul Casei Albe, John Kirby, a calificat mișcarea…

- Casa Alba a apreciat miercuri ca gruparea islamista Hamas nu va putea fi implicata pe viitor in guvernarea Fasiei Gaza, dupa incheierea razboiului cu Israelul, transmite Reuters, preluat de agerpres.ro. Purtatorul de cuvant al Consiliului National pentru Securitate al SUA, John Kirby, a declarat de…

- Statele Unite au condamnat duminica manifestarile antisemite care au zguduit un aeroport din republica rusa Daghestan, a declarat un purtator de cuvant al Consiliului National de Securitate al Casei Albe, transmite luni AFP, citat de Agerpres."Statele Unite condamna cu fermitate protestele antisemite…

- Tirul mortal asupra unui spital din Gaza, pentru care Israelul si miscarile armate palestiniene se acuza reciproc, a facut „cateva zeci de morti”, si nu sute, a declarat miercuri pentru AFP un responsabil al unui serviciu european de informatii, informeaza Agerpres. „Nu sunt 200 sau chiar 500 de morti,…

- Statele Unite nu doresc sa vada civili nevinovati ucisi nicaieri in lume, inclusiv in Fasia Gaza si Israel, a declarat marti purtatorul de cuvant pentru securitate nationala al Casei Albe, John Kirby, potrivit caruia prima transa de ajutor de securitate american se indreapta deja spre Israel, transmite…