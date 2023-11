Stiri pe aceeasi tema

- Angajații Organizației Națiunilor Unite au pastrat luni un minut de reculegere pentru a-i onora cei peste 100 de colegi uciși in Gaza, de la inceputul razboiului dintre Israel și Hamas luna trecuta, cel mai mare numar de angajați umanitari uciși din istoria de 78 de ani a organizației, transmite Reuters.

- Sute de tineri care participau la un festival de muzica in desert au fost ucisi cu sange rece pe 7 octombrie, sute de copii si batrani si-au pierdut viata in atacurile Hamas, ori au fost luati ostatici din kibbutzurile in care traiau linistiti.

- Un nou caz terifiant a avut loc, in urma cu puțin timp, in plin razboi in Israel! De aceasta data este vorba despre doi copii care au fost torturați de teroriștii Hamas chiar in fața parinților lor. Apoi, cei patru membrii ai familiei au fost uciși cu sange rece de criminali.

- Razboiul dintre Israel și Hamas va scumpi și mai mult carburanții. Avertismentul vine de la distribuitori, dupa ce cotația barilului de petrol a crescut cu peste 8%, in mai puțin de doua saptamani, de la inceperea ostilitaților.

- Razboiul dintre Israel și Hamas va scumpi și mai mult carburanții. Avertismentul vine de la distribuitori, dupa ce cotația barilului de petrol a crescut cu peste 8%, in mai puțin de doua saptamani, de la inceperea ostilitaților.

- Secretarul de stat american Antony Blinken se va intoarce luni in Israel pentru a doua sa vizita in mai putin de o saptamana, dupa un turneu in sase tari arabe unde a discutat pe tema crizei cu Hamas, a anuntat Departamentul de Stat, citat de CNN.

- Organizația terorista Hamas a ucis zeci de copii și bebeluși intr-un masacru odios comis intr-unul dintre ultimele kibbutz-uri recuperate de trupele IDF de la jihadiști, relateaza The Telegraph. „Au decapitat copii și femei”, a spus David Ben Zion, adjunctul comandantului unitații 71 a IDF.

- Armele folosite de Hamas, donate de talibani dupa plecarea SUA din Afganistan? Donald Trump Jr. susține aceasta teorie - VIDEODonald John Trump Jr., fiul fostului președinte Donald Trump, susține ca armele folosite de Hamas in atacul din Israel seamana foarte mult cu armele americane lasate de SUA talibanilor…