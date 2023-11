Uniunea Europeana a condamnat duminica „folosirea de catre Hamas a spitalelor si civililor ca scuturi umane” in Fasia Gaza, cerand Israelului „retinere maxima” pentru a proteja civilii in acest razboi, relateaza AFP. UE „condamna utilizarea de catre Hamas a spitalelor si civililor ca scuturi umane” si „este profund preocupata de agravarea crizei umanitare in Gaza”, […] Articolul Razboi in Israel, ziua 38. UE condamna „folosirea de catre Hamas a spitalelor si civililor ca scuturi umane” a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .