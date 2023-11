Stiri pe aceeasi tema

- Israelul a recunoscut ca a lovit vineri in orasul Gaza o ambulanta despre care spune ca transporta militanti, dar despre care autoritatile sanitare din enclava controlata de Hamas au spus ca evacua raniti din nordul asediat catre sudul teritoriului. Atacul a avut loc in fata spitalului Al-Shifa din…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, s-a declarat "ingrozit" de atacul Israelului asupra unui convoi de ambulanțe in Gaza, in timp ce un alt oficial al organizatiei a transmis ca "nu exista niciun loc sigur in Gaza in acest moment". Armata israeliana iși continua incursiunea terestra in Fașia…

- Secretarul general al Națiunilor Unite(ONU), Antonio Guterres, a respins miercuri (25 octombrie) acuzațiile potrivit carora ar fi justificat atacurile Hamas asupra Israelului, in declarația sa in fața Consiliului de Securitate de marți, potrivit Reuters. „ Sunt șocat de denaturarea unora dintre declarațiile…

- Secretarul general(șeful) al Națiunilor Unite(ONU), Antonio Guterres, pledeaza ca civilii sa fie protejați in razboiul dintre Israel și Hamas, exprimandu-și ingrijorarea cu privire la „incalcarile clare ale dreptului internațional umanitar” din Gaza, potrivit Reuters. Reuniunea Consiliului de Securitate…

- O declarație a secretarului general al ONU, Antonio Guterres, a starnit furia Israelului. Intr-o reuniune a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, Guterres și-a expimat ingrijorarea cu privire la „incalcarile clare ale dreptului internațional umanitar” in Fașia Gaza și a comentat ca „atacul…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat miercuri ca atacurile Hamas din Israel "nu pot justifica pedepsirea colectiva a palestinienilor" din Gaza, un teritoriu puternic lovit de bombardamentele israeliene de represalii, informeaza France Presse."Sunt pe deplin constient de nemultumirile…

- Secretarul general al Națiunilor Unite(ONU), Antonio Guterres, s-a declarat luni (9 octombrie) ca este „profund tulburat” de anunțul potrivit caruia Israelul va iniția un asediu complet al Fașiei Gaza, in urma unui atac al gruparii islamiste palestiniene Hamas in weekend, potrivit Reuters. „ Sunt profund…