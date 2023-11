Stiri pe aceeasi tema

- Internetul si comunicatiile au fost intrerupte, miercuri, in Fasia Gaza, a anuntat agentia palestiniana de telecomunicatii, potrivit AFP. O asemenea masura a fost luata și saptamana trecuta, vineri, atunci cand Israelul a atacat terestru, maritim și aerian in Fașia Gaza, informeaza News.ro."Bunilor…

- Serviciile de internet și telefonie au fost intrerupte in Fașia Gaza sub bombardamentele intensificate, izoland in mare masura cei 2,3 milioane de locuitori ai acestei zone de lumea exterioara și de ceilalți.Explozii frecvente ale loviturilor aeriene au luminat cerul deasupra orașului Gaza dupa caderea…

- Armata israeliana a efectuat vineri seara bombardamente de o intensitate „fara precedent" de la inceputul razboiului in nordul Fasiei Gaza si in special asupra orasului Gaza, potrivit imaginilor transmise de AFP si gruparii islamiste palestiniene care controleaza Fasia.

- Pentagonul a apreciat luni ca Iranul nu a dat ordine directe de atac impotriva militarilor americani din Orientul Mijlociu, insa Casa Alba a acuzat in aceeasi zi Teheranul ca "faciliteaza activ" atacuri asupra bazelor militare ale SUA, transmit agentiile internationale de presa.Fortele americane…

- Punctul de trecere a frontierei Rafah dintre Gaza și Egipt este programat sa se deschida sambata, la ora locala 10:00, potrivit Ambasadei SUA in Israel, relateaza SkyNews. Mișcarea ar permite strainilor sa paraseasca Fașia Gaza. Intr-o postare Facebook, ambasada afirma ca a „primit informații” ca trecerea…

- Riscul era perceptibil, iar acum a fost demonstrat de doua atacuri succesive in Franta si Belgia: serviciile europene de informatii se afla in fata unui risc major de atentate, pe fondul razboiului dintre Israel si miscarea islamista palestiniana Hamas.

- Kremlinul a declarat luni ca ambasada sa nu are inca informații despre cați cetațeni ruși din Israel care ar fi putut fi raniți sau uciși dupa atacul-surpriza lansat de Hamas din weekend, informeaza Reuters. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, vorbind in cadrul unui briefing de presa…

- Atacurile ingrozitoare comise de Hamas in Israel au luat total pe nepregatite Armata lui Benjamin Netanyahu. Foarte multi au dat vina pe Serviciile de Informatii, care nu si-ar fi facut treaba asa cum trebuie. „Acesta este un eșec colosal al serviciilor de informații pentru Israel” – a relatat si BBC.…