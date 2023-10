Stiri pe aceeasi tema

- Israelul a anunțat ca a lovit un complex Hamas de unde se pregateau atacuri. Acesta se afla sub o moschee din Cisiordania, potrivit Sky News, scrie Mediafax.Israelul a efectuat un raid aerian asupra unui complex aflat sub o moschee din Cisiordania, despre care armata susține ca era folosit de militanți…

- Armata israeliana a lansat un atac aerian, duminica dimineata, asupra unei moschei din orasul Jenin, din Cisiordania, pentru a contracara ceea ce a numit „un atac terorist iminent”. Israelul sustine ca are noi informatii care „sugereaza ca a existat un atac iminent venit de la o echipa comuna Hamas…

- Israelul a anunțat ca a lovit un complex Hamas de unde se pregateau atacuri. Acesta se afla sub o moschee din Cisiordania, potrivit Sky News. Israelul a efectuat un raid aerian asupra unui complex aflat sub o moschee din Cisiordania, despre care armata susține ca era folosit de militanți pentru a organiza…

- Armata israeliana a sustinut duminica ca a eliminat teroristii care se adaposteau intr-o celula subterana a moscheii Al-Ansar din Jenin, in Cisiordania ocupata, in timpul unui atac aerian, transmite AFP, citat de Agerpres."Armata a efectuat un atac aerian asupra unui complex terorist apartinand agentilor…

- Israelul elimina șefii Hamas, dupa ce un inalt lider Hamas a fost ucis in timpul unui atac aerian israelian, anunța surse militare israeliene, potrivit capital.ro. Inca un șef Hamas a fost ucis Un inalt lider Hamas a fost ucis in timpul unui atac aerian israelian, au anunțat surse apropiate organizației…

- Un purtator de cuvant al Forțelor de Aparare Israeliene (IDF) a declarat luni, 16 octombrie, ca Israelul nu poate oferi ajutor populației din Gaza, relateaza Sky News.Locotenent-colonelul Peter Lerner a mai spus ca palestinienii au suficienta hrana pentru cateva saptamani - precum și adapost.El a declarat,…

- Confruntarile armate dintre Israel și gruparea Hamas continua pentru a treia zi. Luptatorii palestinieni au anunțat ca au lansat rachete asupra orașului israelian Așkelon și ca au vizat Aeroportul Internațional Ben Gurion de langa Tel Aviv. La randul sau, Israelul a afirmat ca a lovit noaptea trecuta…

- Un oficial egiptean de informații spune ca Egiptul, care servește adesea ca mediator intre Israel și Hamas, a vorbit in mod repetat cu israelienii despre „ceva mare”, fara a detalia, noteaza The Times of Israel.El spune ca oficialii israelieni s-au concentrat pe Cisiordania și au minimizat amenințarea…