- Ambasada SUA in Israel a declarat ca frontiera dintre Fasia Gaza si Egipt s-ar putea deschide sambata, sugerand ca o astfel de decizie le-ar permite strainilor sa paraseasca enclava palestiniana aflata sub asediu, transmite Reuters.

- In ciuda asteptarilor ca granita dintre Egipt si Gaza se poate redeschide vineri pentru a permite ca ajutorul umanitar vital sa intre in Fașia Gaza, trecerea de la Rafah va ramane probabil inchisa si livrarea ajutoarelor se amana, potrivit CNN, informeaza News.ro.Mai multe surse au declarat joi pentru…

- 20 de camioane care transporta ajutoare pentru Gaza vor incepe sa circule prin punctul de trecere Rafah cel mai devreme vineri, au declarat oficiali de la Casa Alba, deoarece Egiptul trebuie mai intai sa repare drumul care traverseaza granița, distrus de loviturile aeriene, transmite Reuters. Peste…

- Israelul a aprobat intrarea unui ajutor in Fașia Gaza cat mai repede posibil, a spus ieri președintele american, Joe Biden, aflat in vizita la Tel Aviv. Cabinetul israelian a cerut ca livrarea de alimente, apa și medicamente sa se faca din Egipt, prin punctul de trecere de la Rafah, și nu de pe teritoriul…

- Punctul de trecere de la Rafah - de la granița intre sudul Fașiei Gaza și Egipt - a fost bombardat de forțele israeliene, a anunțat luni, 16 octombrie, un post de radio afiliat gruparii palestiniene islamiste Hamas, potrivit Sky News.Mii de palestinieni s-au adunat la acest punct de trecere in ultimele…

- Ce este Hamas? Hamas, sau Miscarea de Rezistenta Islamica, a fost fondata in 1987, in timpul primei Intifada sau revolte palestiniene. Este sustinuta de Iranul siit si impartaseste ideologia islamista a Fratiei Musulmane, care a fost infiintata in Egipt in anii 1920. Hamas conduce Fasia Gaza din 2007,…

