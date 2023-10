Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana Wizz Air anunta ca a anulat zborurile spre si dinspre Tel Aviz de duminica, pasagerilor fiindu-le oferite optiuni pentrru reprogramare sau rambursare, precum si pentru cazare.„Ca urmare a situatiei din Israel, am anulat zborurile catre si dinspre Tel Aviv de duminica, 8 octombrie.…

- Dupa ce Israelul a declarat stare de razboi, tot mai mulți romani vor sa se intoarca in țara. TAROM a anunțat ca a suplimentat zborurile din Tel Aviv catre București. Doua aeronave au plecat in aceasta seara dupa romanii din Israel.

- Aeronavele TAROM pleaca de urgența din Tel Avid, totul sub focurile de racheta lanate de HamasCompania TAROM anunta ca in noaptea de sambata spre duminica va fi operat un zbor suplimentar de la Tel Aviv la Bucuresti.”Compania TAROM anunta suplimentarea zborurilor dinspre Tel Aviv spre Bucuresti,…

- Reprezentanții companiei aeriene low-cost Wizz Air au anunțat sambata ca, din cauza situației din Israel, au fost anulate toate zborurile dinspre și catre Tel Aviv, pentru data de duminica, 8 octombrie. De partea cealalta, TAROM a mai adaugat un zbor dinspre Tel Aviv spre București, in noaptea de sambata…

- Masura preventiva de control judiciar in privința inclulpatei Marina Tauber a fost prelungita cu inca 60 de zile. Magistrații Judecatoriei Chișinau, sediul Buiucani, au admis miercuri, 13 septembrie, demersul procurorilor in acest sens. Deși urma examinarea materialelor cauzei, aparatorii Marinei Tauber…

- Compania TAROM introduce din 24 septembrie mai multe zboruri pe relatia Bucuresti – Chisinau, incepand de la 85 de Euro pe segment, si ajunge astfel la 21 de zboruri/saptamana, potrivit news.ro.”TAROM anunta deschiderea de noi zboruri catre si dinspre Chisinau, incepand din 24 septembrie. Compania…

- Compania aeriana romaneasca HiSky anunța ca va lansa operarea de zboruri comerciale regulate de pe Aeroportul „Traian Vuia” din Timișoara spre Aeroportul din Tel Aviv (Israel). HiSky va inaugura la inceputul acestei toamne zborurile comerciale regulate. Potrivit reprezentanților biroului de comunicare…

- ”Compania aeriana HiSky continua sa depaseasca recorduri in rata de crestere a numarului de pasageri. 537.000 de persoane au zburat cu HiSky in 2023, conform datelor de trafic, raportate la jumatatea anului. Prin comparatie, in primele sase luni ale anului anterior, compania inregistra un numar de 194.000…