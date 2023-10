Stiri pe aceeasi tema

- Generalul de brigada Omer Tishler, șeful Statului Major al Forțelor Aeriene israeliene, spune ca avioanele de lupta lovesc Fașia Gaza la o "scara fara precedent". Purtatorul de cuvant al armatei Israelului, Jonathan Conricus, susține ca 300.000 de soldați

- "Nu este un razboi, nu este un camp de lupta. Este un masacru! Ce face Hamas este un masacru." Sunt cuvintele soldatilor israelieni care au ajuns in orasele bombardate de gruparea terorista din Fasia Gaza. Purtatorul de cuvant al armatei Israelului, Jonat

- Organizatia terorista palestiniana Hamas a atacat in aceasta seara cu rachete orasul-port de la Marea Mediterana, Ashkelon, situat la nord de Fasia Gaza, transmit televiziunile americane de stiri. Nu se cunosc detalii despre pagubele provocate sau eventuale victime. Rachetele au fost lansate dupa ce…

- Foto | Razboi in Israel Armata publica fotografii cu femei soldati din IDF, disparute in Fasia Gaza, posibil capturate de HamasHamas a capturat un numar de israelieni in timpul atacului sau mortal asupra Israelului de sambata, a declarat armata israeliana, in timp ce au aparut videoclipuri cu soldati…

- Locuitorii din Fașia Gaza se pregatesc, dupa ce Armata israeliana a avertizat cu privire la noi atacuri aeriene ce vizeaza distrugerea pozițiilor Hamas, ca raspuns la atacul de proporții declanșat sambata de gruparea militara militanta, informeaza Rador Radio Romania.Sirenele au rasunat din nou in…

- Israel a decretat stare de razboi drept raspuns la valul de rachete trase din Gaza. Premierul Beniamin Netanyahu a facut anunțul oficial. Mișcarea palestiniana Hamas a revendicat atacul asupra Israelului de sambata dimineața. Brațul armat al Hamas a anunțat ca operațiunea este in desfașurare. RASPUNSUL…