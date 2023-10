Stiri pe aceeasi tema

- Generalul de brigada Omer Tishler, șeful Statului Major al Forțelor Aeriene israeliene, spune ca avioanele de lupta lovesc Fașia Gaza la o "scara fara precedent". Purtatorul de cuvant al armatei Israelului, Jonathan Conricus, susține ca 300.000 de soldați

- "Nu este un razboi, nu este un camp de lupta. Este un masacru! Ce face Hamas este un masacru." Sunt cuvintele soldatilor israelieni care au ajuns in orasele bombardate de gruparea terorista din Fasia Gaza. Purtatorul de cuvant al armatei Israelului, Jonat

- Anuntul a fost facut miercuri dimineata de catre purtatorul de cuvant al Fortelor de Aparare Israeliene (IDF), Jonathan Conricus, care a caracterizat acest bilant drept ''uluitor si de neimaginat'', relateaza DPA.''Majoritatea covarsitoare'' a victimelor sunt civili, a adaugat Conricus.El a precizat…

- In doua zile de razboi intre organizatia islamista palestiniana Hamas si Israel, bilantul este de 1.200 de morti si 4.500 de raniti, multi dintre ei civili, de ambele parti ale conflictului. Dintre acestea, peste 700 de persoane au fost ucise in Israel si peste 2.200 ranite, in timp ce in Fasia Gaza…

- Locuitorii din Fașia Gaza se pregatesc, dupa ce Armata israeliana a avertizat cu privire la noi atacuri aeriene ce vizeaza distrugerea pozițiilor Hamas, ca raspuns la atacul de proporții declanșat sambata de gruparea militara militanta, informeaza Rador Radio Romania.Sirenele au rasunat din nou in…

- Mișcarea islamista Hamas a lansat sambata, 7 octombrie 2023, cel mai mare atac asupra Israelului din ultimii ani. A fost un asalt-surpriza, la care au luat parte oameni inarmați care au trecut granița. A fost lansat, de asemenea, un val de rachete din Fașia Gaza. Israel a declarat „stare de alerta de…