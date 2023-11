Stiri pe aceeasi tema

- Israelul și Hamas au ajuns marți la un acord privind un armistițiu de patru zile care sa permita eliberarea a cel puțin 50 de ostatici deținuți in Fașia Gaza. Acordul a fost salutat de președintele american Joe Biden in timp ce guvernul israelian a precizat ca va continua razboiul „pentru a-i aduce…

- Hamas a anuntat marti ca se apropie de "incheierea unui acord de armistitiu" in Fasia Gaza, a declarat liderul miscarii islamiste palestiniene, Ismail Haniyeh. Ulterior, și premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca "s-au facut progrese" pentru eliberarea ostaticilor și ca "in curand vor urma…

- Președintele american Joe Biden a declarat marți, 21 noiembrie, ca "suntem acum foarte aproape" de incheierea unui acord pentru eliberarea unora dintre cei aproximativ 240 de oameni ținuți ostatici de Hamas și de alte grupari militante in Fașia Gaza, relateaza CNN, Sky News și The Times of Israel."Suntem…

- Negocieri sunt in curs pentru eliberarea a peste 10 dintre ostaticii Hamas din Fasia Gaza in paralel cu un armistitiu de doua-trei zile, a declarat pentru dpa joi o sursa apropiata de aceste convorbiri. Negocierile sunt mediate de Qatar si in consultare cu SUA, a precizat sursa citata. Discutiile se…

- Presedintele Joe Biden a declarat vineri ca este „foarte bucuros” dupa eliberarea a doua femei americane care fusesera luate ostatice pe 7 octombrie de Hamas in timpul atacului asupra Israelului, transmite AFP. Biden a multumit Qatarului si Israelului pentru „parteneriatul” lor si a promis ca SUA „nu…

- Fostul ministru al Apararii Vasile Dincu spune ca, in contextul razboiului din Israel, starpirea Hamas nu e un lucru simplu. „Nu este foarte simplu, chiar daca unii spun ca forța disproporționata a Israelului ar putea sa rezolve situația sau ceea ce cer in general politicienii, mai ales cei din Israel…

- Qatarul preia conducerea in negocierile ce au loc pentru eliberarea ostaticilor israelieni rapiți de gruparea terorista Hamas. Informația este confirmata chiar de ministerul de externe din Qatar, condus de Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani. Mai mulți mediatori din Qatar s-au angajat in…