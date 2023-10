Stiri pe aceeasi tema

- "Nu este un razboi, nu este un camp de lupta. Este un masacru! Ce face Hamas este un masacru." Sunt cuvintele soldatilor israelieni care au ajuns in orasele bombardate de gruparea terorista din Fasia Gaza. Ei povestesc ca au descoperit inclusiv bebelusi u

- Oficialii de rang inalt vorbesc tot mai apasat despre o posibila invazie terestra in Israel, dar o astfel de operațiune ar implica riscuri majore. Ben Wenman, analist CNN pentru Orientul Mijlociu, a participat din teren la luptele dintre Israel și brigazile din Fașia Gaza, iar acum explica ce ar presupune…

- Peste 900 de israelieni au murit de cand a inceput atacul gruparii Hamas asupra Israelului, iar 140 dintre ei sunt copii. De asemenea, alti peste 3.700 de israelieni au fost raniti. Trimisului special Antena 3 CNN in Israel, Laurentiu Radulescu, a stat de

- In doua zile de razboi intre organizatia islamista palestiniana Hamas si Israel, bilantul este de 1.200 de morti si 4.500 de raniti, multi dintre ei civili, de ambele parti ale conflictului. Dintre acestea, peste 700 de persoane au fost ucise in Israel si peste 2.200 ranite, in timp ce in Fasia Gaza…

- Continua luptele intre israelieni și luptatorii Hamas in sudul Israelului. Israelul este atacat și din Liban, de gruparea terorista Hezbollah Intr-o declarație televizata de duminica dimineața, premierul israelian Benjamin Netanyahu a expus situația reala in care se afla noul conflict dintre israelieni…

- Armata israeliana a anuntat ca evacueaza asezari israeliene din zona de frontiera cu Gaza, pe fondul razboiului cu organizatia extremista palestiniana Hamas, informeaza duminica agentia DPA.Mii de oameni urmeaza sa fie dusi in alte locuri din Israel, a precizat duminica purtatorul de cuvant al armatei…

- Mișcarea islamista Hamas a lansat sambata, 7 octombrie 2023, cel mai mare atac asupra Israelului din ultimii ani. A fost un asalt-surpriza, la care au luat parte oameni inarmați care au trecut granița. A fost lansat, de asemenea, un val de rachete din Fașia Gaza. Israel a declarat „stare de alerta de…